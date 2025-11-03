la truffa delle case foto e chiavi copiate per rubare le caparre di aspiranti inquilini

Entrano negli appartamenti e li mostrano come se fossero i legittimi proprietari: è questa la modalità di una truffa grave che sta colpendo San Benedetto e la Riviera. In queste ore stanno emergendo segnalazioni da parte sia dei proprietari, che scoprono annunci falsi legati ai loro immobili, sia delle persone truffate. Starebbero inoltre spuntando precedenti episodi risalenti ad alcune settimane fa, segno che il fenomeno potrebbe essere in corso da tempo. A dare l’allarme è Daniele Primavera, dell’Unione Inquilini San Benedetto del Tronto. Secondo quanto riferisce l’associazione, i truffatori pubblicano finti annunci di case in affitto, utilizzando foto reali di appartamenti sambenedettesi, spesso quelli destinati fino a poco tempo fa agli affitti brevi turistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

