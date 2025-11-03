La Torre dei Conti e il maxi restauro da 6,9 milioni L’urgenza nei lavori la relazione catastrofica sulle sue condizioni | storia di un progetto non rinviabile
Doveva diventare un polo museale e culturale, con tanto di caffetteria panoramica, locali e sala conferenze la Torre dei Conti, il monumento medievale crollato durante alcuni lavori di restauro ai Fori Imperiali, Roma. L’edificio era da diverse settimane nel progetto di riqualificazione finanziato con i fondi del Pnrr o meglio nell’ambito della Next Generation EU per grandi eventi turistici. Lavori che ammontano a 6,9 milioni di euro, questo il costo complessivo della riqualificazione dell’immobile all’interno del programma “Caput Mundi”. Le stanze vuote da anni e senza manutenzione: la natura aveva preso il sopravvento. 🔗 Leggi su Open.online
