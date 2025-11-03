Momenti di apprensione nel cuore del centro storico della Capitale. Una parte della Torre dei Conti, uno dei simboli più antichi e suggestivi di Roma medievale, è crollata nella zona dei Fori Imperiali, in largo Corrado Ricci, nel rione Monti. Il cedimento ha interessato una sezione della struttura che da tempo era oggetto di lavori di consolidamento e restauro. L’area è stata immediatamente transennata e i vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Sovrintendenza Capitolina, sono al lavoro per verificare la stabilità del resto dell’edificio. Il crollo ha suscitato grande preoccupazione, trattandosi di un monumento di altissimo valore storico e architettonico, eretto nel XIII secolo e sopravvissuto a secoli di terremoti, guerre e trasformazioni urbanistiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Torre dei Conti, da baluardo papale a rovina dei Fori: otto secoli di storia sotto le macerie