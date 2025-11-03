La tempesta di ieri lascia il segno | tangenziale chiusa per rimuovere i detriti

Parmatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale informa che, a causa di alcuni interventi di rimozione di materiale, si rendono necessarie chiusure temporanee lungo la tangenziale. Attualmente l’uscita 13 di Strada Farnese, in direzione Piacenza, risulta chiusa al traffico sia in ingresso che in uscita. A breve verrà chiusa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

