La Tebaide ritrovata concluso il restauro degli affreschi
Siena, 3 novembre 2025 – È stato riscoperto a Siena il ciclo pittorico della " Tebaide ", attribuito a Lippo Vanni, un capolavoro della pittura trecentesca senese che torna a risplendere dopo un lungo ed accurato restauro. Il ciclo pittorico, dei primi anni 40 del Trecento, decora il locale di accesso dell’antica Compagnia dei Disciplinati, nel Complesso Museale Santa Maria della Scala, oggi sede storica della Società di Esecutori di Pie Disposizioni che ha promosso e realizzato l’intervento. Questi affreschi rappresentano una tra le più importanti scoperte degli ultimi decenni, per la rarità del soggetto e la straordinaria realizzazione delle scene. 🔗 Leggi su Lanazione.it
