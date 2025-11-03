La Tav Treviglio riprende subito il passo | demolisce Fiorenzuola e si mantiene in vetta
Treviglio. La TAV torna alla vittoria e riprende la corsa in vetta alla classifica. Davanti al pubblico amico, i biancoverdi sono solidi in difesa e superano Fiorenzuola 89-63, in un match segnato dall’ennesima prestazione da “mago” dell’ex Rubbini (22 punti e 30 di valutazione). Per cercare di riprendersi i due punti, Villa parte con Rubbini (a Fiorenzuola nel 20212022), Restelli, Rossi, Taflaj e Anaekwe. I cinque d’avvio per Del Re, che non ha a disposizione gli infortunati Ambrosetti e Crespi, sono Bottioni, Cecchinato, Ceparano, De Zardo e Biorac. Gli ospiti concretizzano la prima azione con Cecchinato (unico vantaggio del match) con risposta immediata di Taflaj e Rubbini dall’arco: 6-2 al 2?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
