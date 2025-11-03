La supermodella e la figlia incantano il red carpet del LACMA Art + Film Gala 2025 con due abiti ricoperti di paillettes

C indy Crawford e la figlia Kaia Gerber hanno illuminato il red carpet del LACMA Art + Film Gala 2025 a Los Angeles con due look che confermano, ancora una volta, il loro status di icone di stile senza tempo. Madre e figlia, tra le modelle più richieste al mondo, hanno sfoggiato due abiti scintillanti: Kaia ha calcato il tappeto rosso con un luminoso abito rosso ciliegia interamente ricoperto di paillettes, Cindy è apparsa in un sofisticato modello dorato off-the-shoulder, decorato da dettagli di cristalli e perline pendenti. Un look sofisticato e dal fascino rétro, che unisce la sensualità hollywoodiana alla raffinatezza della couture. 🔗 Leggi su Iodonna.it

