La Superluna del Castoro arriva il 5 novembre 2025 tutto quello che c’è da sapere sulla più grande dell’anno

Roma, 3 novembre 2025 – La Superluna si appresta a tornare nei nostri cieli mercoledì 5 novembre 2025 e sarà la più grande dell'anno, detta anche Superluna del castoro. Secondo l'Unione Astrofili Italiani (USI), in quella serata la Luna promette di essere più grande e luminosa del solito: "Sarà la Luna piena con le maggiori dimensioni apparenti per l'anno in corso – dichiarano gli esperti -. Si tratta di un plenilunio con la Luna prossima al perigeo, un evento ormai noto mediaticamente come Superluna". La particolarità del mese di novembre in cui siamo entrati, tuttavia, consiste nella possibilità di ammirare anche i pianeti giganti nelle migliori condizioni possibili, ma soltanto in determinati frangenti.

