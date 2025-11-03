La strana coppia al Golden l’esilarante follia di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due amici, due caratteri opposti e una convivenza impossibile. Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia sono gli irresistibili protagonisti de “La strana coppia”. Dalla penna geniale di Neil Simon, la commedia sull’amicizia maschile più famosa e divertente di tutti i tempi. In scena, le manie, i tic. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La strana coppia, al Golden di Palermo l’esilarante follia di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia - Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia sono gli irresistibili protagonisti de “La strana coppia”. Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Strana Coppia Golden L8217esilarante