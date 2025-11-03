La stagione teatrale di Predappio si apre al giallo con 7 donne e un mistero

Sabato 8 e domenica 9 novembre, il Comunale di Predappio ospita una serata di grandi colpi di scena con lo spettacolo "7 donne e un mistero" della Compagnia dell'Anello, tratto dal testo “Huit Femmes” di Robert Thomas. Un Natale in famiglia. Una villa isolata dalla neve. La quiete viene spezzata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

