La stagione teatrale di Predappio si apre al giallo con 7 donne e un mistero
Sabato 8 e domenica 9 novembre, il Comunale di Predappio ospita una serata di grandi colpi di scena con lo spettacolo "7 donne e un mistero" della Compagnia dell'Anello, tratto dal testo “Huit Femmes” di Robert Thomas. Un Natale in famiglia. Una villa isolata dalla neve. La quiete viene spezzata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
La stagione teatrale di Comune di Mola di Bari e Puglia Culture al Van Westerhout. 8 spettacoli tra novembre e aprile. Tutte le info qui: https://www.pugliaculture.it/rassegna/mola-di-bari-stagione-teatrale-2025-26/ - facebook.com Vai su Facebook
Comunale di Predappio, una stagione ricca - Prenderà avvio l’ultimo sabato di ottobre, alle 21, la stagione 2025/26 del Teatro comunale di Predappio. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Predappio, ora il teatro ci vede ’doppio’ - Si parte il 21 novembre con Paolo Hendel Il teatro comunale di Predappio apre, il 21 novembre, il sipario della ... Segnala ilrestodelcarlino.it