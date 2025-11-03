La staffetta per la pace dalla Cisl Emilia-Romagna fa tappa a Rimini un percorso di 300 chilometri
La staffetta per la pace “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna, ha fatto tappa lunedì mattina a Rimini, prima città romagnola del lungo cammino che attraverserà l’intera regione per oltre 300 chilometri, da Piacenza, Ferrara e Rimini fino a Bologna, lungo tre direttrici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Il 4 novembre alle 12.30 partirà dal centro città una delle tre direttrici della grande staffetta "Convergiamo verso la pace" - facebook.com Vai su Facebook
"Dai voce alla pace" una staffetta di letture in tutta la Vallagarina. Ben 14 biblioteche hanno aderito a questa iniziativa partita da Besenello a metà settembre - X Vai su X
CISL Emilia-Romagna: la staffetta “Convergiamo verso la pace” fa tappa a Rimini - La staffetta per la pace “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla CISL Emilia- Secondo msn.com
Dalla Romagna all’Emilia, 300 km per la pace: la staffetta della CISL per dire no alla guerra - La staffetta fa parte della più ampia iniziativa nazionale “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL nazionale, che si concluderà il 15 novembre a Roma con una grande assemblea nazionale e la ... Da ravennanotizie.it
La staffetta per la pace di Cisl Emilia Romagna - “Convergiamo verso la pace” è l’iniziativa di Cisl Emilia Romagna che vedrà una staffetta per la pace dal 3 al 7 novembre prossimi. Secondo corrierecesenate.it