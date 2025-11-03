La staffetta per la pace dalla Cisl Emilia-Romagna fa tappa a Rimini un percorso di 300 chilometri

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La staffetta per la pace “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna, ha fatto tappa lunedì mattina a Rimini, prima città romagnola del lungo cammino che attraverserà l’intera regione per oltre 300 chilometri, da Piacenza, Ferrara e Rimini fino a Bologna, lungo tre direttrici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

staffetta pace cisl emiliaCISL Emilia-Romagna: la staffetta “Convergiamo verso la pace” fa tappa a Rimini - La staffetta per la pace “Convergiamo verso la pace”, promossa dalla CISL Emilia- Secondo msn.com

staffetta pace cisl emiliaDalla Romagna all’Emilia, 300 km per la pace: la staffetta della CISL per dire no alla guerra - La staffetta fa parte della più ampia iniziativa nazionale “Maratona per la Pace”, promossa dalla CISL nazionale, che si concluderà il 15 novembre a Roma con una grande assemblea nazionale e la ... Da ravennanotizie.it

La staffetta per la pace di Cisl Emilia Romagna - “Convergiamo verso la pace” è l’iniziativa di Cisl Emilia Romagna che vedrà una staffetta per la pace dal 3 al 7 novembre prossimi. Secondo corrierecesenate.it

Cerca Video su questo argomento: Staffetta Pace Cisl Emilia