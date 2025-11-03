La Sposa Fasulla ha il cuore d’oro | a Cazzano solidarietà per la Scuola Materna

Cazzano Sant’Andrea. Stando alle statistiche per i giovani d’oggi il matrimonio non è certo in cima alla lista dei desideri, ma prevale per molti la voglia di libertà e di ‘fare festa’. Una constatazione che gli amici del Roxy Bar di Cazzano S. Andrea hanno fatto propria, organizzando sabato 18 ottobre l’originale “Sposa Fasulla”. Un format per la verità non nuovo, già sperimentato una dozzina di anni fa dal gruppo “I Romantic” di Ardesio, paese di cui è originario Alex Delbono, gestore dell’esercizio cazzanese, a due passi dall’Oratorio. “Insieme agli amici Sergio Torri e Daniel Capitanio – conferma – abbiamo pensato di riproporre in Val Gandino un’iniziativa originale e goliardica, utile a creare sano divertimento ma anche opportunità concreta per fare solidarietà in paese”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

