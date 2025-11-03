La speciale pittura di Zero-T All’ex ospedale Pietro Burresi un nuovo messaggio di pace
Un murale per accrescere il patrimonio culturale, per lanciare un messaggio di pacifica convivenza tra le popolazioni e per riqualificare un’area di Poggibonsi poco curata. La speciale pittura sorgerà nella superficie dell’ex ospedale Pietro Burresi, oggi Centro Accabì, grazie all’impegno sul campo di Paolo Capezzuoli (nella foto), in arte Zero-T, e al progetto targato Mixed Media, associazione guidata da Matteo Ceccherini. Una realtà attiva da tempo in programmi di rigenerazione a Poggibonsi, anche in virtù dell’annuale cartellone di Urban Connection che ha nel parcheggio multipiano del Vallone il luogo per eccellenza dello slancio creativo per i diversi street artist. 🔗 Leggi su Lanazione.it
