La sovranità del popolo commissariata dai giudici
Neppure il tempo di festeggiare giustamente una riforma attesa da trent'anni, quella che separa finalmente le carriere dei magistrati e promette di ridurre il peso delle correnti politicizzate nella magistratura, che i fatti si incaricano di ricordarci quanto sia ancora lunga la strada per ristabilire il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. L'intervento della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con la "bocciatura" dello stanziamento di spesa, è un esempio emblematico di come la giurisdizione finisca per oltrepassare il confine della propria autonomia, incidendo sul terreno che appartiene, per principio costituzionale, alla politica.
"Siete stati la più grande Nazione della storia, siete un grande popolo. L’Europa si è trasformata nel vostro padrone. L’Italia deve riappropriarsi della sovranità, dovete avere una vostra moneta, gestire i vostri problemi: soluzioni italiane per problemi italiani e s - facebook.com Vai su Facebook