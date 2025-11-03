Neppure il tempo di festeggiare giustamente una riforma attesa da trent'anni, quella che separa finalmente le carriere dei magistrati e promette di ridurre il peso delle correnti politicizzate nella magistratura, che i fatti si incaricano di ricordarci quanto sia ancora lunga la strada per ristabilire il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. L'intervento della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, con la "bocciatura" dello stanziamento di spesa, è un esempio emblematico di come la giurisdizione finisca per oltrepassare il confine della propria autonomia, incidendo sul terreno che appartiene, per principio costituzionale, alla politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sovranità del popolo commissariata dai giudici