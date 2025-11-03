Mia sorella è perfetta. Difficile descriverla in altro modo, è alta, naturalmente magra, ha i capelli lisci e biondi sempre in ordine. Si è laureata in un batter d’occhio in Economia alla Bocconi, ovviamente con il massimo dei voti e ancora prima di lanciare per aria il tocco l’avevano già assunta in una banca d’affari. Si è sposata con il suo fidanzato “storico”, hanno avuto tre figli, tutti e tre biondi, pettinati, educatissimi. Poi veniamo a me. Anche fisicamente sembro arrivare da un’altra famiglia, ho dieci anni meno di lei e naturalmente ho sempre dato problemi: esami a settembre, amici col piercing e vestiti di nero, perfino qualche “canna”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sorella perfetta e il "mostro biondo"