La solidarietà torna tra gli scaffali | anche in provincia di Sondrio la Colletta alimentare
La solidarietà non si ferma mai, nemmeno tra le corsie di un supermercato. Sabato 15 novembre torna la Colletta alimentare, la grande iniziativa di raccolta di cibo promossa dal Banco Alimentare in migliaia di punti vendita in tutta Italia. L’obiettivo è, come sempre, semplice e potente: invitare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
