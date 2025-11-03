Roma, 3 novembre 2025 – Un video con abusi perpetrati dai soldati israeliani ai danni di un prigioniero palestinese. La scomparsa di una soldatessa. Il suo ritrovamento e infine l’arresto. Due vicende che a un primo sguardo parrebbero non essere legate, ma che invece sono strettamente intrecciate e intorno alle quali si sta sviluppando un vero proprio caso in Israele. Tutto inizia nel 2024 con la diffusione di un filmato. Un video nel quale si mostrava un gruppo di soldati che dopo aver circondato un detenuto palestinese (coprendosi con gli scudi anti-sommossa per evitare che si potesse vedere ciò che stava accadendo) lo picchiano e lo violentano con un oggetto appuntito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La soldatessa israeliana scomparsa, ritrovata, poi arrestata e il caso del video con gli abusi su un palestinese