Prove di fuga per il Grosseto. La squadra di Indiani, battendo in rimonta lo Scandicci, ha allungato sulle dirette inseguitrici: sono adesso 4 i punti di vantaggio sulla Robur, 5 sul Foligno (vittorioso sul Follonica Gavorrano ), sul Tau Altopascio (che ha calato il tris al Montevarchi ) e sul Seravezza Pozzi (che ha frenato a Poggibonsi ). Ben 9 i punti di distacco dal Prato che sta comunque pagando la partenza ritardata. La classifica, giornata dopo giornata, inizia a esprimere i reali valori delle squadre in gioco, pur con qualche sorpresa, come capita ogni anno. Il Terranuova Traiana (che ieri ha battuto di misura il San Donato Tavarnelle ), per esempio, si è assestato a metà classifica; lo stesso San Donato, al di là dell’ultimo inciampo, è ad appena 2 lunghezze dalla quinta piazza, dopo un inizio di stagione davvero molto positivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La situazione. Grosseto in fuga. Il FolloGavo va a picco