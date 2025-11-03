La Sir Perugia cala il poker vincente I block-devils espugnano la tana del Modena
VALSA GROUP MODENA 1 SIR SUSA SCAI 3 (20-25, 25-18, 20-25, 20-25) MODENA: Buchegger 14, Porro 12, Tizi-Oualou 9, Davyskiba 8, Sanguinetti 7, Mati 1, Perry (L), Ikhbayri 7, Anzani 4, Giraudo, Bento. N.E. - Massari, Tauletta, Federici (L2). All. Alberto Giuliani.: Ben Tara 12, Loser 11, Ishikawa 9, Semeniuk 9, Russo 7, Giannelli 2, Gaggini (L1), Plotnytskyi 2, Solé, Dzavoronok. N.E. – Cvanciger, Crosato, Argilagos, Colaci (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Stefano Cesare (RM) e Massimiliano Giardini (VR). VALSA (b.s. 28, v. 8, muri 7, errori 13). SIR (b.s. 17, v. 6, muri 6, errori 5). Cala il poker la Sir Susa Scai Perugia in superlega maschile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
