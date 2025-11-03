La sferzata di Nordio | Più i magistrati si espongono più perdono credibilità
I tempi sono maturi: il passaggio parlamentare è stato completato, ora non resta che ricevere il via libera dagli italiani e finalmente la separazione delle carriere diventerà realtà. In attesa del referendum, previsto tra marzo e aprile 2026, Carlo Nordio ha rilanciato le ragioni del sì e ha respinto al mittente le balle delle opposizioni e dell'Associazione nazionale magistrati sulla riforma. E soprattutto, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha dato una sferzata esemplare: " Alcuni magistrati non si rendono conto che più si espongono politicamente, e in questo caso lo faranno, più perdono davanti ai cittadini la credibilità di imparzialità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
