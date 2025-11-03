La scossa di Urso | Non c' è più tempo da perdere Serve decidere ora per rilanciare la competitività industriale
“Serve agire ora e insieme, entro quest'anno, per difendere la nostra competitività e la nostra sovranità industriale. Non c'è più tempo da perdere”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, intervenendo a Berlino all'ottava edizione del meeting ministeriale ‘Friends of Industry', il format multilaterale che riunisce i rappresentanti di governo dei principali Paesi europei accomunati da una visione pragmatica delle politiche industriali e impegnati a rilanciare la crescita del sistema produttivo europeo. “È fondamentale che l'Europa assuma subito decisioni a tutela del settore automotive, con la revisione dei regolamenti per veicoli pesanti e leggeri, adottando un approccio flessibile e riconoscendo la piena libertà tecnologica, principio fondante della nostra Unione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
