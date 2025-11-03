La scomparsa del panno del Casentino un dramma per la vallata Due aziende e decine di dipendenti in ansia
Il 7 novembre ci sarà un tavolo di salvaguardia convocato dalla Regione Toscana. La speranza di un'intera vallata converge in questa data, quando dall'incontro degli amministratori si attendono delle proposte per salvare il panno del casentino. La chiusura della Manifattura di Soci e la fine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Panno Casentino, destino incerto. Regione e Cgil in pressing sull'azienda: "Ritiri i licenziamenti" - La ratinatrice che produce il ricciolo, la crisi da risolvere in trenta giorni, il destino dei dipendenti, le proposte per un rilancio: sono giorni decisivi per il futuro della produzione dello storic ...
La fine del panno casentino: chiude l'ultima fabbrica del celebre tessuto toscano indossato da Audrey Hepburn - Il celebre tessuto toscano di lana arricciata, reso celebre da Audrey Hepburn, rischia di scomparire per sempre ...
Panno del Casentino, effetto tsunami sull'economia: a rischio le aziende della filiera. "È un colpo durissimo per tutti" - Grisolini (Tessilnova): "Senza di loro, la nostra produzione perde senso, il Panno non può essere prodotto fuori".