La scomparsa del panno del Casentino un dramma per la vallata Due aziende e decine di dipendenti in ansia

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 novembre ci sarà un tavolo di salvaguardia convocato dalla Regione Toscana. La speranza di un'intera vallata converge in questa data, quando dall'incontro degli amministratori si attendono delle proposte per salvare il panno del casentino. La chiusura della Manifattura di Soci e la fine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

scomparsa panno casentino drammaPanno Casentino, destino incerto. Regione e Cgil in pressing sull'azienda: “Ritiri i licenziamenti” - La ratinatrice che produce il ricciolo, la crisi da risolvere in trenta giorni, il destino dei dipendenti, le proposte per un rilancio: sono giorni decisivi per il futuro della produzione dello storic ... Segnala arezzonotizie.it

scomparsa panno casentino drammaLa fine del panno casentino: chiude l’ultima fabbrica del celebre tessuto toscano indossato da Audrey Hepburn - Il celebre tessuto toscano di lana arricciata, reso celebre da Audrey Hepburn, rischia di scomparire per sempre ... Scrive iodonna.it

scomparsa panno casentino drammaPanno del Casentino, effetto tsunami sull’economia: a rischio le aziende della filiera. “È un colpo durissimo per tutti” - Grisolini (Tessilnova): “Senza di loro, la nostra produzione perde senso, il Panno non può essere prodotto fuori”. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Panno Casentino Dramma