La satira su di me è illegale! | Trump furioso con il conduttore che ha mostrato la sua parodia in TV

Il presidente Donald Trump ha scatenato un nuovo attacco contro i conduttori dei talk show americani, questa volta prendendo di mira Seth Meyers con un lungo post su Truth Social. Nel post pubblicato sabato primo novembre, Trump ha definito la satira del conduttore nei suoi confronti come “probabilmente illegale”, sollevando ancora una volta interrogativi sui limiti della libertà di espressione secondo la visione presidenziale. La furia di Trump è esplosa dopo che Meyers ha dedicato una parte del suo programma Late Night a ironizzare sulle recenti dichiarazioni del presidente sulle catapulte delle portaerei. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “La satira su di me è illegale!”: Trump furioso con il conduttore che ha mostrato la sua parodia in TV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trasporto abusivo non di linea. La domanda è, se ci fosse meno carenza di mezzi autorizzati, gli abusivi, esisterebbe ancora? Ps. Cmq anche se hanno cercato di tirare in mezzo gli Ncc, alla fine hanno dovuto dire che non facevano nulla di illegale, mentre al Vai su Facebook

Satira olandese contro Trump: Disney e Bambi massacrati in diretta. E il video diventa virale - ” – Il conduttore olandese che sfida la censura americana diventa virale Un conduttore olandese di late night show è diventato virale dopo aver preso di mira la Disney – e ... Come scrive video.corriere.it