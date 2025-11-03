La Sammontana dice addio a Loriano Bagnoli Coi i fratelli fondò la storica azienda

Empoli, 3 novembre 2025 – È morto a 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della storica azienda di gelati Sammontana. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli, fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l'attività artigianale del padre in un colosso dei gelati. Il ricordo del sindaco . "Un pezzo di Empoli ci lascia. Un pezzo della Empoli industriosa, che nel dopoguerra ha spostato le macerie e ha costruito con sapienza e pazienza. Con i suoi fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di questa città nel mondo”, con queste parole il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi esprime il suo cordoglio per la morte di Bagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

