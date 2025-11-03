La Russia minaccia anche l’Italia

La Russia intensifica gli attacchi in Ucraina e su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa, Maria Zakharova scrive quanto segue. "Ricordo che nel maggio di quest'anno il Ministero degli Affari Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compresi gli aiuti militari e i contributi versati attraverso i meccanismi dell' UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo destinato ai rifugiati, 310 milioni di euro per sostenere il bilancio statale e 93 milioni di euro per attività umanitarie'. Finché il governo italiano continuerà a sperperare inutilmente il denaro dei contribuenti, l'Italia crollerà completamente: dall'economia alle torri".

