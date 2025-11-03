La Russia commenta il crollo della Torre dei Conti a Roma | Colpa del governo che spende i soldi in Ucraina
"Finché il governo italiano appoggerà l'Ucraina, l'Italia è destinata a crollare", questa la provocazione di Marija Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno da Agorà. Scontro tra Trump e Putin sulle sanzioni alla Russia. Zelensky chiede armi all’Europa e apre ai negoziati. Israele punta alla Cisgiordania, gli USA bloccano. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com Vai su Facebook
Torre dei Conti, la Russia attacca: "Italia crollerà tutta, spreca soldi finanziando Ucraina" - Per la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, 'l'Italia crollerà tutta se continua a sperperare i soldi dandoli all'Ucraina' ... Segnala msn.com
Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per Ucraina e crollerà tutta” - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori ... Secondo lapresse.it
Crollo Torre dei Conti a Roma, parole choc della ministra Zakharova dalla Russia: "L'Italia crollerà tutta" - La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha attaccato l'Italia, affermando che "crollerà tutta", a seguito del crollo della Torre dei Conti a Roma ... Secondo virgilio.it