La Rummo regge due quarti poi si arrende alla capolista

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sconfitta per la Rummo Samnium Benevento nel match contro Marigliano, valido per la settima giornata del campionato di Serie B femminile Girone Sud. 87-61 il risultato finale al PalaTedeschi, dove la squadra sannita trova il quinto stop consecutivo, pur disputando una signora partita. In panchina c’è l’esordio di coach Nicola Gagliardi e le atlete giallorosse rispondono positivamente a questa scossa tecnica ed emotiva. L’approccio è ottimo nel primo quarto, con la Samnium che risponde colpo su colpo contro la capolista fino alla sirena che chiude il periodo sul 20-22. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la rummo regge due quarti poi si arrende alla capolista

© Anteprima24.it - La Rummo regge due quarti, poi si arrende alla capolista

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Rummo Regge Due Quarti