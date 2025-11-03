La Roma domina per 70 minuti a San Siro ma non concretizza | l’analisi del ko con il Milan
La Roma cade per la prima volta in trasferta in questa stagione, nella maniera più beffarda possibile: sbagliando un rigore, giocando meglio dell’avversario per tre quarti di gara e sciupando un’infinità di occasioni. Nella magica cornice della Scala del Calcio, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il Milan ad imporsi 1-0 sui giallorossi, che perdono così la vetta della classifica in favore del Napoli, ora avanti di un punto. C’è tanto rammarico per la squadra di Gian Piero Gasperini, protagonista di una prima mezz’ora di dominio assoluto, ma incapace di trovare la via della rete. Agli uomini di Allegri è bastato un contropiede magistralmente condotto da Rafael Leao e finalizzato da Pavlovic per conquistare il bottino pieno, sfiorando poi il raddoppio a inizio ripresa con Svilar decisivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
La Roma domina il 1T, va sotto al 1o tiro, rischia più volte il 2-0 ma sbaglia con Dybala il rigore del pareggio #MilanRoma 1-0 (1-0) ? #Pavlocic Tiri (nello specchio) 17-20 (8-6) xG (in porta) 3.32-2.05 (1.51-1.28) Possesso 37%-63% Precisione 83%-90% Gra - X Vai su X
MILAN-ROMA 1-0 Cronaca Tabellino #TeleradiocronistaSportivoENON Una bella Roma domina i primi 35' ma cede poi di schianto ai rossoneri che sfiorano anche il 2-0; nel finale l'occasione su rigore nato da una punizione contestata con Dybala che sbag - facebook.com Vai su Facebook