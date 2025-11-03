La Roma domina per 70 minuti a San Siro ma non concretizza | l’analisi del ko con il Milan

La Roma cade per la prima volta in trasferta in questa stagione, nella maniera più beffarda possibile: sbagliando un rigore, giocando meglio dell’avversario per tre quarti di gara e sciupando un’infinità di occasioni. Nella magica cornice della Scala del Calcio, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il Milan ad imporsi 1-0 sui giallorossi, che perdono così la vetta della classifica in favore del Napoli, ora avanti di un punto. C’è tanto rammarico per la squadra di Gian Piero Gasperini, protagonista di una prima mezz’ora di dominio assoluto, ma incapace di trovare la via della rete. Agli uomini di Allegri è bastato un contropiede magistralmente condotto da Rafael Leao e finalizzato da Pavlovic per conquistare il bottino pieno, sfiorando poi il raddoppio a inizio ripresa con Svilar decisivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

