V iviamo più a lungo che mai. In Italia la speranza di vita supera gli 82 anni, ma solo circa 60 vengono trascorsi in salute. Gli ultimi vent’anni, per molti, sono segnati da farmaci, visite mediche, ospedali e soprattutto limitazioni. È qui che nasce una delle sfide più urgenti della medicina moderna: non solo allungare la vita, ma allungare la vita in salute. Fare si che gli anche gli ultimi 20 anni della vita siano un pezzo di vita piena e sana. Questa è quella che mi piace chiamare Rivoluzione Blu. Una rivoluzione silenziosa e scientifica che unisce biologia, tecnologia e consapevolezza. È la medicina della longevità, quella che non aspetta la malattia ma costruisce salute ogni giorno attraverso scelte quotidiane: alimentazione, sonno, movimento, respirazione e gestione dello stress. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Rivoluzione Blu: come la nutrizione personalizzata cambia salute e longevità