La risposta di Pechino alle accuse di Trump sui test nucleari

La Cina ha respinto le accuse provenienti dagli Stati Uniti in merito a presunti test nucleari segreti. La portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, ha dichiarato che Pechino «ha sempre aderito alla strada dello sviluppo pacifico, ha perseguito una politica di non primo utilizzo delle armi nucleari, ha sostenuto una strategia nucleare di autodifesa e ha rispettato il suo impegno a sospendere i test nucleari». Che cosa aveva detto Trump. Le dichiarazioni di Pechino arrivano dopo che il presidente statunitense Donald Trump, in un'intervista al programma 60 Minutes della Cbs, ha affermato che «la Russia ha annunciato che testerà armi nucleari, la Corea del Nord lo fa costantemente, anche la Cina lo fa, ma non ne parlano mentre noi sì perché siamo una società aperta».

