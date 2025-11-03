La risposta della Farnesina alla provocazione di Mosca sul crollo della Torre dei Conti
Fonti del ministero degli Esteri, parlando con l’ Ansa, hanno bollato come « squallide » e « preoccupanti » le parole di Maria Zakharova sul crollo della Torre dei Conti, aggiungendo che «confermano l’abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca». E poi: «A nessuno sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano». Dalla Farnesina è arrivato inoltre il messaggio: «Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino». 🔗 Leggi su Lettera43.it
