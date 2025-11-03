La rete di Okaka stende l' Ascoli | il Ravenna festeggia la vittoria numero 10 in campionato - VIDEO

La rete all'88esimo minuto di Stefano Okaka basta al Ravenna per battere l'Ascoli nella dodicesima giornata di campionato allo stadio Benelli. I giallorossi proseguono così il proprio cammino, che li vede sempre secondi nel girone B di Serie C, a un solo punto di distanza dalla capolista Arezzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

