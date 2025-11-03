P iù che un’inaugurazione, una sfilata di eleganza regale sullo sfondo delle piramidi. Al taglio del nastro del tanto atteso Grande Museo Egizio di Giza, Rania di Giordania ha catalizzato i flash, trasformando un evento istituzionale in un momento di pura diplomazia fashion. Accanto alla figlia, la principessa Salma, è stato il suo look rosso fuoco Made in Italy a ridefinire i codici della regalità contemporanea. Una visione magnetica e luminosa per un evento che, celebrando la storia millenaria dell’Egitto, ha incoronato ancora una volta la regina indiscussa di stile. Rania di Giordania best look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La regina hashemita risalta nella foto di gruppo con i capi di Stato e i rappresentanti arrivati per la grande inaugurazione alle piramidi di Giza