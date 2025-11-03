La Puglia protagonista nella rete della comunicazione d’emergenza

Tarantini Time Quotidiano Quando, per un terremoto o per un’altra calamità naturale, la fibra ottica si interrompe, i satelliti smettono di rispondere e la rete cellulare va in tilt, la comunicazione non si ferma: a mantenerla attiva sono i radioamatori e i volontari della Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band – Servizio Emergenza Radio (FIR-CB), che operano in coordinamento con la Protezione Civile per garantire collegamenti sicuri anche nelle situazioni più difficili! Lo stato dell’arte di questo fondamentale comparto, dalla comunicazione d’emergenza alle nuove sfide tecnologiche, fino alla formazione e all’aggiornamento degli operatori volontari, sarà al centro dei lavori del XIX Congresso Nazionale F. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La Puglia protagonista nella rete della comunicazione d’emergenza

Approfondisci con queste news

La Puglia conferma il suo ruolo di protagonista nella filiera agroalimentare italiana, con performance economiche e sociali di rilievo - facebook.com Vai su Facebook

La protagonista della puntata di oggi della rubrica "Donne al comando" a Buongiorno Regione è la direttrice della Unità operativa complessa del Perrino di Brindisi - X Vai su X

La Puglia protagonista nella rete della comunicazione d’emergenza - «La comunicazione d’emergenza è il cuore del nostro impegno», spiega Luca Genco, presidente regionale della FIR- Secondo agorablog.it

Regione Puglia: Rete dei servizi di facilitazione digitale, ecco il video - La Sezione Crescita Digitale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia ed InnovaPuglia SpA, società in house regionale, si occupano di realizzare e diffondere il progetto “Rete dei ... Segnala ilikepuglia.it

Regione Puglia: comunicazione istituzionale, sostegno all’informazione Giunta - La Giunta regionale ha ratificato il Programma Annuale di interventi 2025 per la promozione e supporto “pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”. Scrive noinotizie.it