La Puglia protagonista nella rete della comunicazione d’emergenza

Tarantini Time Quotidiano Quando, per un terremoto o per un’altra calamità naturale, la fibra ottica si interrompe, i satelliti smettono di rispondere e la rete cellulare va in tilt, la comunicazione non si ferma: a mantenerla attiva sono i radioamatori e i volontari della Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band – Servizio Emergenza Radio (FIR-CB), che operano in coordinamento con la Protezione Civile per garantire collegamenti sicuri anche nelle situazioni più difficili! Lo stato dell’arte di questo fondamentale comparto, dalla comunicazione d’emergenza alle nuove sfide tecnologiche, fino alla formazione e all’aggiornamento degli operatori volontari, sarà al centro dei lavori del XIX Congresso Nazionale F. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

