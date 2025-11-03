La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha pubblicato sul suo canale Telegram un messaggio in cui collega il crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali di Roma, al sostegno italiano all’Ucraina. «Finché il governo italiano continuerà a sprecare inutilmente i soldi dei contribuenti, l’Italia crollerà, dall’economia alle torri», ha scritto Zakharova, aggiungendo che secondo i dati del ministero degli Esteri italiano «il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e in contributi versati attraverso i meccanismi Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro ». Il post è stato pubblicato mentre i vigili del fuoco erano ancora impegnati nei soccorsi per estrarre un operaio rimasto intrappolato tra le macerie del monumento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La provocazione di Mosca sul crollo della Torre dei Conti