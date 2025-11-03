di Enza Plotino Meloni, il suo governo e tutta la destra al potere sono vergognosamente consapevoli di poter agire su un elettorato fragilissimo, ottenebrato dalle difficoltà della quotidianità, nel profondo consapevole di essere “intortato” da una maggioranza famelica, ma succube perché impaurito. Per alcuni decenni, trovare il lavoro significava evitare la povertà. Oggi non è più così. Siamo scivolati verso uno stato di bisogno che si è man mano allargato, coinvolgendo anche i lavoratori a tempo indeterminato. E’ sempre più diffuso il fenomeno del lavoro povero come certifica l’Istat. Il termine che lo identifica è inglese (in italiano spaventa non poco). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La propaganda di governo fa leva sulla paura di un elettorato fragilissimo