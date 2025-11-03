La propaganda del Cremlino sul crollo della Torre a Roma Pd | Convocare l' ambasciatore russo
"Finchè il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti - per l'Ucraina - l'Italia crollerà tutta: dall'economia alle torri". Sono le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando su Telegram la notizia del crollo parziale della Torre dei Conti a Roma di questa mattina. Un attacco così smaccatamente propagandista all'Italia che ha visto subito risposte dure da parte di tutte le forze politiche italiane dell'opposizione. "Zakharova è feccia, forse bisognerebbe capire cosa sono i russi, sono quelli che deportano i bambini ucraini in Russia, uccidono i civili, dicono queste cose su una tragedia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
