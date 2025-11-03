La Promessa anticipazioni spagnole | chi ha ucciso Jana e perché?

La morte di Jana sconvolgerà tutti a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate la protagonista perderà la vita dopo essere stata colpita da un proiettile, lasciando tutti sgomenti. Chi ha premuto il grilletto contro di lei e perché? Scopriamolo insieme. La Promessa, news spagnole: Jana muore, Cruz arrestata. Uno sparo che la colpisce nel basso ventre non lascia speranze né a Jana Exposito, né al figlio che porta in grembo. La moglie di Manuel muore tra le braccia dell’amato. Poco prima di chiudere gli occhi per sempre però, la giovane protagonista riprende per un momento conoscenza e si scambia un’occhiata con Curro densa di significato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: chi ha ucciso Jana (e perché)?

