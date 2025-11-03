La Promessa anticipazioni 4 novembre | Curro parte per scoprire la verità su sua madre Dolores
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro si mette in viaggio per cercare risposte sul passato, la sua decisione insospettisce Cruz e manda in crisi Ángela. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Santos riesce a parlare con sua madre Ana. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Don Alonso è convinto che l'unica soluzione per salvare la tenuta dal disastro economico sia vendere il 50% delle terre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
