La Procura di Roma apre un' inchiesta per disastro colposo

3 nov 2025

AGI - Crollo e poi una nube di polvere sui Fori Imperiali. Una parte della  Torre dei Conti, edificio storico all'incrocio tra largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, è franata improvvisamente questa mattina intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i  vigili del fuoco  con tre squadre operative, due autoscale e i nuclei speciali per tentare di salvare un  operaio rimasto sepolto  sotto le macerie. Si indaga per disastro colposo . C'è anche il reato di  disastro colposo,  oltre a quello di  lesioni colpose,   nel fascicolo aperto dai pm  di Piazzale Clodio dopo il cedimento della torre. 🔗 Leggi su Agi.it

