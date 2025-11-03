La principessa Charlène di Monaco insieme al suo adorato chihuahua alla marcia contro l' abbandono degli animali domestici

D opo l’incontro speciale con i cani Boyka e Tyson, nuove “reclute” della Sûreté Publique monegasca, la principessa Charlène di Monaco non ha perso tempo e ha subito trovato un’altra occasione per dimostrare la sua passione innata per gli animali. La moglie di Alberto II ha preso parte, insieme al suo adorato chihuahua Harley, alla seconda edizione della marcia solidale Rokethon: un’iniziativa benefica nata per sensibilizzare sul tema dell’abbandono degli animali domestici e sostenere le strutture di accoglienza del territorio. Tra stand informativi, workshop, sfilate canine e dimostrazioni di addestramento, Charlène ha partecipato attivamente all’evento accanto a volontari, famiglie e tanti amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La principessa Charlène di Monaco insieme al suo adorato chihuahua alla marcia contro l'abbandono degli animali domestici

