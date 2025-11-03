La prima settimana dopo il parto di cui nessuno parla | cosa aspettarsi

Con il parto e la nascita del bambino (e l’ espulsione della placenta ) termina formalmente la gravidanza e l’evento atteso per così tante settimane diventa l’inizio di una fase di vuoto. Con le dimissioni dal punto nascita e il ritorno a casa, infatti, inizia per i neogenitori una fase a cui non sono stati preparati. Se è vero che non esistono corsi sufficientemente esaustivi per essere dei genitori completamente pronti, è altrettanto vero che, soprattutto nei primi giorni immediatamente successivi al parto, si percepisce maggiormente lo stacco e il passaggio da mesi di grande attenzione a giorni di quasi totale abbandono. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La prima settimana dopo il parto di cui nessuno parla: cosa aspettarsi

