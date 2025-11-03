La prima gravidanza al mondo ottenuta grazie all' intelligenza artificiale capace di scovare gli spermatozoi vitali e a un robot

La coppia, lui con azospermia e lei con ridottissima riserva ovarica, aveva alle spalle vent'anni di tentativi falliti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - La prima gravidanza al mondo ottenuta grazie all'intelligenza artificiale capace di scovare gli spermatozoi vitali (e a un robot)

