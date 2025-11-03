La prima gravidanza al mondo ottenuta grazie all' intelligenza artificiale capace di scovare gli spermatozoi vitali e a un robot

La coppia, lui con azospermia e lei con ridottissima riserva ovarica, aveva alle spalle vent'anni di tentativi falliti.

© Wired.it - La prima gravidanza al mondo ottenuta grazie all'intelligenza artificiale capace di scovare gli spermatozoi vitali (e a un robot)

prima gravidanza mondo ottenutaLa prima gravidanza con l'Intelligenza artificiale: «Ha trovato gli unici due spermatozoi "attivi" di un 39enne e 13 giorni dopo la compagna era incinta» - Uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet ha rivelato come l'intelligenza artificiale abbia «scovato» due spermatozoi motili nel seme di un uomo affetto da grave azoospermia; grazie a una tecnica ... Come scrive corriere.it

