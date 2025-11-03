J ennifer Aniston ha voluto celebrare il compleanno del compagno Jim Curtis con un post su Instagram vale più di mille parole. L’ attrice di Friends, 56 anni, ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae mentre abbraccia Curtis da dietro. Una foto di coppia, la prima condivisa via social, accompagnata dallla frase: «Buon compleanno amore mio» e un semplice cuore. Un gesto raro per la star, che solitamente mantiene grande riservatezza sulla propria vita sentimentale. E che, proprio per questo, ha un significato profondo: Jennifer Aniston è davvero innamorata. E ora ha voglia di condividere la sua gioia con i follower. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La prima foto social di coppia accompagnata da parole che non lasciano dubbi