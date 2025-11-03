La presentazione di Terra colta il nuovo libro di Filippo Pistoia
Giovedì 6 novembre quarto incontro della rassegna "E' autunno e cadono le foglie" promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.Ospite della serata, a partire dalle 18,30, sarà Filippo Pistoia con il suo "Terra Colta" edito da Ianieri Edizioni nella collana le Dalie nere.A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
