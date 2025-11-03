La Polizia di Stato ricorda i caduti in servizio
Nella mattinata di domenica 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato di Sondrio ha reso omaggio ai colleghi caduti in servizio e a quanti hanno sacrificato la propria vita in nome della legalità.La cerimonia si è svolta nel cortile della Questura, alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
