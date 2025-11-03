La politica vibonese non cunta nenti | dura presa di posizione del Movimento Indipendenza dopo la composizione della nuova Giunta regionale calabrese

“Le elezioni regionali della Calabria appena concluse, volute con determinazione fino a rasentare la strafottenza dal presidentissimo Occhiuto e dai suoi amici, hanno penalizzato fortemente il Vibonese”. È quanto afferma in una nota il vice coordinatore provinciale del Movimento Politico Nazionale Indipendenza, Enzo Comerci, che commenta con toni durissimi la composizione della nuova Giunta regionale annunciata oggi. Secondo Comerci, la provincia di Vibo Valentia “è stata ancora una volta mortificata”, con l’elezione “per il rotto della cuffia di un solo consigliere” e con l’esclusione totale di rappresentanti vibonesi dall’Esecutivo regionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

