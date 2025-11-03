La Pinacoteca civica torna a riaprire le sue porte dopo i lavori di adeguamento impiantistico
ANCONA – La Pinacoteca Civica, dopo alcuni anni di chiusura dovuti a lavori di adeguamento impiantistico finanziati dal Pnrr, torna ad aprire le sue porte nel mese di dicembre 2025, con un allestimento parzialmente rinnovato, che propone alcune importanti modifiche di carattere museologico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Alla scoperta dell’arte alla Pinacoteca di Cento! La scorsa settimana la 3ª A ha vissuto una bellissima esperienza alla Pinacoteca Civica di Cento. Accompagnati dalle guide del museo, i bambini hanno potuto ammirare da vicino le opere del Guercino, in par - facebook.com Vai su Facebook
La pinacoteca civica arricchita con un quadro di Felice Giani - Una nuova opera per arricchire la Pinacoteca civica a Palazzo Guidobono, di uno degli artisti del territorio più pregiati a livello storico, Felice Giani. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it