La Pinacoteca civica torna a riaprire le sue porte dopo i lavori di adeguamento impiantistico

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – La Pinacoteca Civica, dopo alcuni anni di chiusura dovuti a lavori di adeguamento impiantistico finanziati dal Pnrr, torna ad aprire le sue porte nel mese di dicembre 2025, con un allestimento parzialmente rinnovato, che propone alcune importanti modifiche di carattere museologico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

