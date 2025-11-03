La pianura veronese lungo il fiume Bussè
l'8 novembre 2025. A cura di Ecomuseo Aquae Planae e Canoa Club Legnago, un'sperienza unica in canoa nella Pianura dei Dogi, pagaiando lungo il fiume Bussè tra paesaggi incontaminati e natura rigogliosa.L’escursione parte e termina all’Antico Manufatto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Cambio ai vertici di Banca Veronese con Claudio Zanon, imprenditore del territorio e già vicepresidente dal 2021, che succede a Martino Fraccaro. Un passaggio “storico” per quella che è la Bcc della Pianura Veronese, considerato il ruolo avuto da Fraccaro - facebook.com Vai su Facebook
I lupi sconfinano nella pianura Veronese, in un anno uccisi 359 animali: «Fenomeno preoccupante» - Dall’altra, la presenza dell’animale in pianura, fenomeno tutto nuovo e, perciò, «preoccupante». Scrive corrieredelveneto.corriere.it