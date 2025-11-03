La performance ' Where' in scena al Teatro Kismet

Baritoday.it | 3 nov 2025

Il 12 novembre (ore 21.30) è invece in programma un appuntamento interamente dedicato all’accessibilità. Si tratta di Where di Giulio De Leo, progetto di ricerca e innovazione per la rigenerazione della pratica artistica nell’ambito coreografico. Il progetto nasce dalla necessità di rifondare e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

