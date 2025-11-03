La performance ' Where' in scena al Teatro Kismet
Il 12 novembre (ore 21.30) è invece in programma un appuntamento interamente dedicato all’accessibilità. Si tratta di Where di Giulio De Leo, progetto di ricerca e innovazione per la rigenerazione della pratica artistica nell’ambito coreografico. Il progetto nasce dalla necessità di rifondare e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Oscar-nominated and Emmy Award-winning composer Dustin O’Halloran will join us on Sunday, November 16, for SLAM – Sounds Like a Movie Festival at @triennalemilano, for a special live performance where chamber and electronic music meet. The comp Vai su Facebook
This video is from Bangladesh where a 52 year old Maulvi caught molesting a 9 year old girl and then started laughing on her Sick culture - X Vai su X
Chiusi, ecco la stagione del Teatro Mascagni - Interpreti di primo piano della scena nazionale, per un programma che accompagnerà gli spettatori fino a primavera, nella stagione 2025/26 del Teatro Mascagni di Chiusi, al via da sabato 8 novembre. Scrive radiosienatv.it
Gennaro Scarpato al Teatro Bellini di Napoli con “Nuovo teatro Ambarabà” - Gennaro Scarpato torna in scena sul prestigioso palco del Teatro Bellini di Napoli giovedì 30 ottobre con Nuovo Teatro Ambarabà, spettacolo di cui è autore e ... Secondo napolivillage.com
"Aspettando Godot" al Teatro degli Audaci, in scena la fragilità dell'essere umano - Si tratta della più celebre opera teatrale di Samuel Beckett nonché di uno dei testi più noti del teatro ... Riporta rainews.it